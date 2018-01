Anunt BOMBA al lui Iordanescu: poate candida la alegerile la FRF! Daum, facut PRAF: "Nu se mai poate repeta povestea cu Muntenegru!"

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cel mai de succes selectioner al Romaniei, Anghel Iordanescu, a vorbit in direct la Pro X, criticandu-l dur pe Christoph Daum.

"Parerea unor specialisti este ca e cea mai grea grupa, eu nu sunt de acord. Este o grupa accesibila, putem sa batem Serbia de 2 ori si ma gandesc ca nu se poate repeta povestea cu Muntenegru pentru ca nu-l mai avem pe Daum selectioner sa joace extrem dreapta cu Eric (Bicfalvi), la constructie cu fundas central, povestea o stiti.



Daca acum grupa e grea, atunci cand jucam si ne calificam cu Spania, Franta sau Anglia cum era? Atunci inseamna ca pe vremea cand ne calificam si aveam asemenea grupe era ceva peste puterile noastre, era misiune imposibila. Acum ne speriam de Serbia. Acum putem sa ne calificam, trebuie sa ne calificam, putem sa batem Serbia in ambele partide pentru ca avem jucatori buni. Avem selectioner roman, selectioner bun, nu s-a mai repetat greseala de dupa Euro 2016.



In momentul de fata actualul antrenor al echipei nationale are timp sa pregateasca lotul pentru Nations League. Are 2 meciuri bune in primavara, a avut posibilitatea si in toamna sa joace. Faptul ca avem o echipa in Europa League, faptul ca in ultima vreme au aparut jucatori tineri prin acea regula cu jucatori sub 21 de ani, faptul ca in momentul de fata competitia interna este una deschisa, in sensul ca la titlu se bat Craiova, CFR, FCSB, totul schimba datele problemei



Trebuie sa sustinem cu toti selectionerul si sa fim alaturi de echipa nationala. Aria de selectie este una mult mai mare ca in ultimul meu mandat, avem si jucatori in strainate" a spus Anghel Iordanescu.

Fostul selectioner a dat si o declaratie interesanta cand a fost intrebat de persoana pe care o va sustine la alegerile de la FRF: "M-ati luat cam repejor. Ganditi-va ca mai am timp sa-mi depun si eu candidatura" a mai spus Iordanescu.