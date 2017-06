Andone a vorbit despre plecarea de la Deportivo inainte de partida cu Polonia: "Mai multe cluburi m-au cautat"

Romania intalneste Polonia pe 10 iunie, intr-un meci capital pentru calificarea la Mondial. Meciul cu Chile e pe 13 iunie, la Cluj, in direct la ProTV.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile

Atacantul nationalei Romaniei, Florin Andone, are sanse mari sa fie titular in partida decisiva cu Polonia.

"Sper sa facem un meci bun, sa castigam, am incredere in echipa si in colegii mei, simt ca ne-am pregatit foarte bine in aceste zile. Suntem foarte motivati pentru ca este un meci foarte important pentru noi. Sper sa am o zi buna si sa marchez pentru ca am doar un gol la echipa nationala si ma gandesc mult la asta. Pe unde am jucat am marcat iar la echipa nationala parca sunt blocat. Am nevoie foarte foarte mare de acest gol, ar fi un mare plus pentru ca mi-ar da incredere" a spus Andone despre partida cu Polonia.

Golgheter la Deportivo La Coruna, Andone este curtat de mai multe echipe, insa nu se gandeste la transfer: "Trebuie sa fie o oferta pe care clubul sa nu o poata refuza si nici eu. Este foarte greu, si Cordoba are un procent dintr-un transfer. Nu vreau sa plec, nici nu m-am gandit la asta. Sunt echipa care l-au sunat pe impresarul meu, dar de la vorbit pana la plecat este mare distanta, deci nu cred ca voi pleca nicaieri" a spus Florin Andone in conferinta de presa de dinainte de partida Polonia - Romania.

"Este mai dificil pentru ca nu cunoasteam decat de la televizor, dar ma simt din ce in ce mai bine la echipa nationala" a mai spus Andone.