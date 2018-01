A plecat de la Dinamo si poate debuta la nationala! Contra: "E un pas inainte! Joaca pe un post unde suferim putin!"

Plecarea de la Dinamo i-ar putea aduce primele minute la echipa nationala.



Cosmin Contra a comentat transferul lui Paul Anton de la Dinamo la Anji si spune ca mijlocasul in varsta de 26 de ani poate spera la o convocare.



"Pentru nationala este un pas inainte. Sper sa se impuna, sa joace bine. Il vom urmari si pe el, sper sa se impuna ca titular si, jucand intr-un campionat puternic, sigur echipa nationala are de castigat. Il cunosc, este un jucator bun, mai ales ca joaca intr-o pozitie in care echipa nationala sufera putin. E de bun augur transferul lui la Anji. Am lucrat bine la Dinamo, a fost om de baza, a marcat goluri, a fost constant unul dintre capitanii echipei. Sper ca va avea aceeasi atitudine si la Anji si sigur se va impune ca titular", a declarat Cosmin Contra pentru TelekomSport.

Paul Anton a fost convocat la echipa nationala pentru meciul cu Danermarca, scor 1-1, insa Contra nu l-a folosit nici macar un minut.