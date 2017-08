Adio, stadion nou? Adio, National Arena? Dinamo se intoarce in Stefan cel Mare. Anuntul oficial al clubului

Sefii lui Dinamo trec peste dorinta lui Contra de a juca toate meciurile din campionat pe National Arena.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Clubul a anuntat ca jocul cu Gaz Metan, de luni, se va disputa in Stefan cel Mare. Dinamovistii nu se asteapta la o asistenta foarte mare, asa ca vad inutila o investitie in organizarea partidei pe National Arena. De la venirea lui Contra, Dinamo a disputat un singur joc in Stefan cel Mare, in ultima etapa a sezonului trecut, contra Astrei.

In acest debut de sezon, Dinamo a avut 7000 de fani la meciul cu Botosani, din campionat, si 27 000 la jocul cu Bilbao, din Europa League.