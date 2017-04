TOATE masinile vor fi obligate sa aiba asa ceva in geam! Anuntul facut de autoritati. FOTO

Timbrul de mediu va fi inlocuit cu abtibilduri colorate pe masini!

Autoritatile propun introducerea a sase abtibilduri colorate, care sa faca distinctia intre autoturisme in functie de nivelul de poluare al acestora, scrie Mediafax.

Acest proiect propune ca pentru autovehiculele electrice si cele cu motoare hybrid (electric + alt carburant) sa fie alocat un abtibild de culoare verde, numerotat cu cifra "0", aceste vehicule fiind considerate cel mai putin poluante.

A doua categorie ar urma sa fie cea a masinilor cu motoare pe benzina, Euro 5 si Euro 6, construite dupa anul 2011, care ar urma sa primeasca un abtibild de culoare albastra, numerotat cu cifra "6". in aceeasi categorie ar urma sa fie si camioanele si autobuzele cu motoare pe benzina fabricate dupa intai ianuarie 2017.

Conform clasificarii din proiectul elaborat de Ministerul Mediului, in cea de-a treia categorie, careia ar urma sa i se aloce un abtibild de culoare galbena, numerotat cu cifra "5", se incadreaza autoturismele cu motoare diesel, Euro 5 si Euro 6, fabricate dupa 1 ianuarie 2011, cele cu motoare pe benzina Euro 4, fabricate intre 2006 si 2010, autoutilitarele diesel fabricate dupa anul 2011 - Euro 5 si 6, vehiculele mari cu motoare pe benzina Euro 4, camioanele, autobuzele si autocarele cu motoare diesel Euro 6, fabricate dupa anul 2014, si cele cu motoare pe benzina, Euro 5, construite intre 2009 si 2013.

Pentru cea de-a patra categorie, Ministerul Mediului a proiectat un abtibild de culoare portocalie, numerotat cu cifra "4", care ar putea deveni obligatoriu in cazul posesorilor de masini cu motoare diesel Euro 4, fabricate intre 2006 si 2010, celor cu motoare pe benzina Euro 2 si Euro 3, fabricate intre 1997 si 2005, sau, in cazul posesorilor de motociclete, pentru motoare Euro 2, fabricate intre 2004 si 2006.

Cea de-a cincea categorie de vehicule ar urma sa primeasca un abtibild de culoare gri, numerotat cu cifra "3" si va fi destinat masinilor cu motoare pe motorina, Euro 3, fabricate intre anii 2001 si 2005, se arata in proiectul Ministerului Mediului.

Ultima categorie, careia ar urma sa i se aloce un abtibild de culoare rosie, numerotat cu cifra "2", este destinat autoturismelor cu motoare diesel Euro 2, fabricate intre 1997 si 2000, autocamioanelor si autobuzelor cu motoare diesel Euro 3, fabricate intre 2001 si 2006.

Autovehiculele considerate ca fiind cel mai poluante, carora fie nu le va fi alocat niciun abtibild, fie ar putea fi conceput un sticker special pentru ele, sunt motocicletele fabricate pâna in anul 2000, autoturismele fabricate pâna in 1996, autoutilitarele fabricate pâna in septembrie 1997 si autobuzele, camioanele si autocarele fabricate inainte de 30 septembrie 2001.

Conform unor surse din cadrul Ministerului Mediului, acest proiect este inspirat de legislatia din Franta, unde au fost introduse deja astfel de certificate privind norma de poluare.

Acest proiect nu a fost facut inca public, fostul ministru al Mediului, Daniel Constantin anuntând, marti, intr-o conferinta de presa, ca acum ramâne la latitudinea noului sef de la minister, Gratiela Gavrilescu, sa decida daca va introduce aceste certificate de calitate a aerului in dezbatere publica in forma actuala sau nu.

Sursa: Mediafax