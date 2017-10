Imaginea zilei! Masina abandonata pe sinele de tren in gara din Buftea. FOTO

O masina Corvette a fost gasita pe sinele de tren in gara din Buftea.

Se intampla in Romania. Un fotograf a surprins o masina Corvette abandonata pe sinele de tren in gara din Buftea. Nu se stie cum a ajuns masina acolo si nici cui ii apartine. Masina e inmatriculata in Bucuresti si pare abandonata. Utilizatorii de pe retelele de socializare se intreaba acum cum a ajuns aceasta acolo.