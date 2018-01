FABULOS! Ce s-a intamplat dupa ce un fan l-a provocat pe McGregor la LINIUTA in trafic! VIDEO

Conor McGregor e mare fan masini rapide.

McGregor a castigat o avere, chiar daca a pierdut lupta demonstrativa cu Floyd Mayweather, iar acum isi cheltuie banii de pe bolizi puternici si case de lux.

Irlandezul a fost provocat de fani in trafic la o liniuta, iar luptatorul nu a ezitat. El a apasat pedala de acceleratie a McLaren-ul sau si a disparut in zare. Luati prin surprindere de faptul ca luptatorul a acceptat, fanii au ramas mult in urma. McGregor a avut insa probleme cu politia, care l-a amendat pentru depasirea limitei de viteza in oras.