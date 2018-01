Era considerata cea mai luxoasa masina in urma cu mai bine de doua decenii! Cat costa acum unul dintre "hit-urile" date de Mercedes

Acest model lansat de Mercedes la inceputul anilor '90 era considerat cel mai luxos automobil la acea data.

Modelul 560SEL, dotat cu un V8 care dezvolta o putere maxima de 300 CP, costa in 1991 aproape 77.000 de dolari. Era considerat cel mai luxos Mercedes in urma cu mai bine de doua decenii. Printre "ciudateniile" pe care le propunea 560SEL la acea vreme se numara si claxonul in doua trepte: una pentru condusul urban si una pentru extra-urban.



Cei care isi doresc sa achizitioneze acum acest model de colectie trebuie sa stie ca pretul lui Mercedes 560SEL din acest moment este de 150.000 de dolari.