Oltenii care n-ajung la Severin pentru derby-ul cu Dinamo au parte la Craiova de un raliu ca la Monte Carlo.

Pilotii s-au dat in spectacol in centrul Craiovei si au atins viteze de 200 de kilometri pe ora.

Cele mai curajoase handbaliste de la Craiova au urcat in masinile de raliu.

Mihai Leu a condus un Ferrari.

Ana Maria Branza i-a incurajat pe concurenti.