Un gol si avalansa o ia singura la vale. Luis Enrique: "Noi dam un gol, fanii pe al doilea, iar al treilea vine de la sine"

Barcelona spera intr-o noua "remontada" nebuna in Liga Campionilor. Dupa ce au invins-o cu 6-1 pe PSG, pe Camp Nou, in optimi, catalanii vor sa repete performanta si in fata lui Juventus. Acestia au nevoie de cel putin trei goluri pentru a egala scorul din tur, 3-0 pentru Juve la Torino.

Luis Enrique spune ca intreaga echipa crede intr-o noua minune. Acesta a vorbit astazi intr-o conferinta de presa.

"Daca ne amintim de meciul cu PSG, a fost dificil, pentru ca trebuia sa fim calmi cu mingea la picior si mult mai frenetici cand balonul era la adversari. Apoi, aveam nevoie de patru goluri. Insa am reusit! Ca si atunci, trebuie sa marcam primul gol", a spus Enrique.

Antrenorul este de parere ca Barca are nevoie de un gol pentru ca avalansa sa o ia la vale: "Barca da un gol, fanii pe al doilea, iar al treilea vine de la sine", a mai spus el.

Catalanii vor miza totul pe ofensiva, spune Enrique: "Nu avem nimic de pierdut. Adversarii nostri sunt in semifinale in acest moment. Trebuie sa atacam si sa atacam", a mai spus acesta.

Pe de alta parte, Andres Iniesta s-a declarat increzator, insa a fost mai rezervat decat Luis Enrique.

"Avem potential, putem castiga orice meci daca suntem indeajuns de increzatori. Dar trebuie sa fim conectati la meci pe intreaga durata a partidei, pentru ca Juventus este o formatie foarte-foarte puternica", a spus si Iniesta.

Barcelona - Juventus se joaca miercuri seara, de la 21:45.