ULTIMA ORA | UEFA a decis ce se intampla cu RB Leipzig si RB Salzburg, ambele calificate pentru sezonul viitor al UCL

UEFA a decis sa le permita lui RB Leipzig si RB Salzburg participarea in sezonul viitor al Champions League. Initial, au existat voci care au anuntat ca o singura formatie dintre cele doua va fi acceptata in competitie, dat fiind ca echipele din Germania si Austria impart acelasi actionariat: Red Bull, celebra companie care produce bauturi energizante, baga bani la ambele formatii.

De asemenea, primele informatii spuneau ca UEFA le va permite celor de la RB Salzburg sa participe in UCL, dat fiind ca acestia au castigat titlul in Austria, in timp ce RB Leipzig a terminat pe locul 2 in Germania. Totusi, acest lucru nu va fi valabil!

Forul european a anuntat prin intermediul unui comunicat ca ambele echipe vor juca in UCL, dat fiind ca articolul 5, privind integritatea competitie, nu este incalcat!

"In urma unei investigatii amanuntite si a mai multe modificari administrative si structurale facute de cluburi, Comisia UEFA pentru Controlul Financiar al Cluburilor considera ca nicio entitate ori individ nu au influenta la mai multe cluburi participante in competitiile UEFA", se arata in comunicat.

"UEFA va continua sa monitorizeze activitatea celor doua cluburi pentru a se asigura ca regulile de integritate sunt respectate", se mai arata in comunicatul UEFA.