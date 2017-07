Stelistii au pus preturi mici la bilete la meciul cu Plzen: "Vrem stadionul plin!" | Steaua - Plzen, marti la ProTV de la 20:30

Steaua - Plzen, marti la ProTV de la 20:30

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Stelistii vand deja bilete pentru meciul cu Plzen. 20 de lei costa cel mai ieftin bilet. Meciul tur de pe National Arena va fi la PRO TV, martea viitoare, de la 20.30.

Stelistii se bat din nou cu cehii pentru calificarea in grupele europene. Acum un an, Stanciu a eliminat-o pe Sparta Praga.

Stelistii isi pun sperantele in Budescu la dubla cu Plzen. Dica asteapta un stadion plin la debutul sau in Europa ca antrenor. Intre 20 si 200 de lei costa biletele la meciul de pe National Arena, martea viitoare, de la 20.30, la PRO TV.

Daca trec de cehi, stelistii vor fi sigur in grupele Europa League. Cu noroc, Steaua poate fi si cap de serie in play off, daca Dinamo Kiev, Bruges, Ajax si CSKA sunt eliminate in turul 3.