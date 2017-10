Stanciu si Chipciu, trecuti pe linie moarta de noul antrenor al lui Anderlecht? Contra: "Schimbarile au fost stranii, lucrurile sunt clare!"

Stanciu si Chipciu au fost rezerve in Anderlecht - PSG, scor 0-4.

Selectionerul Cosmin Contra a mers la Bruxelles pentru a urmari partida din UEFA Champions League, insa nu a avut ce vedea. Cei doi internationali romani au fost pe banca la confruntarea cu PSG.

Contra nu isi explica de ce nici macar unul dintre cei doi nu a fost folosit de noul antrenor al lui Anderlecht, Vanhaezebrouck, si spune ca va avea o discutie cu Stanciu si Chipciu.

"Acea schimbare cand a trecut fundasul central la mijlocul terenului, care mai mult a incurcat jocul echipei decat sa ajute, chiar mi-a dat de gandit. Imi da de gandit, pentru ca Alexandru Chipciu era un om de baza cu orice antrenor care venea la Anderlecht, dar se pare ca nu intra in planurile noului antrenor. E o problema mare, pentru ca are de suferit si echipa nationala. Vreau sa vorbesc cu cei doi baieti, o sa ma intalnesc cu ei la pranz, vom manca impreuna, pentru ca vreau sa ascult si din gura lor ceea ce cred ei ca se intampla in momentul de fata la echipa.

Nu putem sa ne facem scenarii sau sa ne gandim la alte lucruri, dar lucrurile sunt clare din ce am vazut in acest meci. Amandoi s-au incalzit, iar, la un moment dat, aveam impresia că il va trimite in teren pe Chipciu. Schimbarile facute au fost stranii. Cei doi internationali romani ar fi adus viteza de joc", a declarat Contra pentru TelekomSport.