Sporting vinde un jucator in Premier League inainte de dubla cu Steaua! Anuntul facut in Anglia

Absent in partida de marti seara cu Steaua din cauza unei suspendari, William Carvalho are sanse mici sa prinda returul. Asta deoarece jucatorul este foarte aproape de un transfer la West Ham United! Mijlocasul de 25 de ani urmeaza sa faca deplasarea catre Anglia pentru vizita medicala in urmatoarele zile.

Cei de la West Ham vor plati 35 de milioane de euro in schimbul mijlocasului de 25 de ani. Cei de la West Ham i-au mai adus in aceasta vara pe Chicharito Hernandez si Joe Hart, insa in prima etapa au fost demolati de Manchester United, scor 4-0.

Daca William Carvalho pleaca inaintea meciurilor cu Steaua, cei de la Sporting intentioneaza sa-l pastreze pentru dubla din playoff pe Adrien Silva.

The deal for Carvalho is expected to be completed very soon. Most things are agreed just the finer details and a medical to pass! ⚒