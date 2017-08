"Sporting nu este Plzen!" Jucatorul pentru care Sporting a refuzat o oferta de 60 de milioane de euro

Steaua intalneste Sporting pe 15 si 23 august in direct la ProTV!

Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Ioan Timofte a jucat aproape 10 ani la 2 cluburi importante din Portugalia, Boavista si FC Porto, si ii cunoaste foarte bine pe cei de la Sporting Lisabona, adversara Stelei din playoff-ul Ligii Campionilor. Timofte spune ca Sporting este in acest moment mult mai puternica decat cred stelistii.

"Este un club mare, cu 160.000 de scocios, membri cotizanti, chiar in aceasta saptamana au ajuns la cifra asta. Un stadion de 50 de mii de locuri, cu o medie de spectatori de vreo 40 si ceva de mii, de vreo 2 ani, de cand e Jorge Jesus antrenor, cu o <coloana vertebrala> cu jucatori titulari in nationala Portugaliei. Ei refuza oferte de 20-30 de milioane in fiecare zi, pentru William Carvalho si Adrien Silva. Sa nu mai vorbim de Dost, olandezul care a dat anul trecut o multime de goluri, pentru care au oferta de la Newcastle de 60 de milioane. Cam despre asta vorbim" ii lauda Timofte pe cei de la Sporting.

Sporting spera sa opreasca suprematia rivalelor in campionat, Benfica si Porto fiind cele care au castigat titlul mereu in ultimii ani. Sporting are 18 titluri de campioana a Portugaliei, insa ultimul a fost obtinut in 2002.

"Nu prea au <copii>, in afara de Gerson Martins, care e pericolul numarul 1, o sa-l vedeti si Bruno Fernandez, pe care au dat vreo 9-10 milioane, un jucator tanar portughez, adus de la Sampdoria, cu vreo 3 ani de Serie A. Cred ca au niste probleme pe benzile laterale, pe faza defensiva, inclusiv Coentrao, in ultimii doi-trei ani a jucat foarte putin si fundas dreapta pe care nu-l cunosc, l-au adus de la Benfica. Acolo, poate Steaua sa aiba o sansa.



Ne privesc cu respect. Am urmarit toate site-urile lor de sport, desi tinand cont de posibilii adversari pe care ii puteau intalni, considera ca au cazut bine. Mare problema cand joci cu o echipa mult mai puternica decat tine este ca greu o poti pacali, intr-un meci se poate intampla orice, dar in doua e greu. Steaua trebuie sa joace mult mai bine decat a facut-o la Plzen. Sporting nu este Plzen in niciun caz, credeti-ma" a mai spus Timofte la Look TV.