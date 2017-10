"Real ar fi batut Germania in 2014" Reactia care imparte fotbalul in doua: Liga Campionilor vs. Cupa Mondiala

Castigatoarea UEFA Champions League din acest sezon poate invinge castigatoarea Cupei Mondiale de anul viitor.

Joey Barton, recunoscut pentru declaratiile sale care creeaza polemica, este autorul aceste maxime. Barton considera ca in acest moment cluburile importante din Europa au devenit atat de puternice incat se pot lupta de la egal la egal sau chiar invinge o selectionata de top.

"Castigatoarea UEFA Champions League poate invinge castigatoarea Campionatului Mondial. Orice campioana dintr-o tara puternica isi poate bate nationala tarii in care activeaza. Chelsea poate bate nationala Angliei, Celtic pe cea a Scotiei. Cred ca Real Madrid ar putea sa invinga Spania, Juventus pe Italia. Castigatoarea Champions League poate invinge detinatoarea titlului mondial din acel an. Real Madrid ar fi batut Germania in 2014", a declarat Barton, potrivit TalkSport.