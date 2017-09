Neymar rupe tacerea dupa cearta cu Cavani: "S-a decis cine bate urmatorul penalty!" Ce a spus brazilianul

Cel mai scump jucator din istorie a vorbit in premiera dupa scandalul cu Cavani.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Victoria cu 3-0 a celor de la PSG in fata lui Bayern a fost un bun prilej pentru Neymar sa deschida subiectul Cavani. Brazilianul nu vorbise pana acum despre cearta pe care au avut-o cei doi chiar pe teren pentru desemnarea executantului de penalty.

Neymar a dat vina pe presa de toata situatia: "Sunt inventate multe povesti, se vorbeste prea mult. Sunt spuse lucruri care nu au cum sa fie cunoscute, s-a incercat sa se intre in vestiar si s-a ajuns sa se zica multe lucruri, chestii care nu exista. In fine, totul este in regula" a spus Neymar conform Eurosport.

Neymar a dezvaluit si faptul ca s-a stabilit cine va executa urmatorul penalty pe care il va avea PSG insa nu a vrut sa dezvaluie cine va fi.