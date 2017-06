Messi, sanse ZERO la Balonul de Aur! Revista care acorda trofeul nu l-a inclus in echipa sezonului

Ramas fara titlu si Champions League, Messi are sanse mici sa castige Balonul de Aur anul acesta.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

France Football, revista care acorda trofeul, a decis sa nu-l includa pe Messi in cel mai bun 11 din acest sezon de Champiosn League. Neymar e singurul jucator de la Barcelona inclus.

Messi are sanse mari sa termine pe locul 3 in cursa pentru Balonul de Aur, asta daca nu vom avea parte de surprize in luna ianuarie a anului viitor, cand se acorda trofeul. Cu titlul de campion si Chmpions League castigate, Cristiano Ronaldo a devenit marele favorit la un nou Balon de Aur, al cincilea din cariera sa, cate are si Messi.

Buffon a pierdut finala Ligii cu Real, iar acum are sanse mici sa fie al doilea portar din istorie care castiga Balonul de Aur. "Mai am o sansa, un an de contract cu Juve", a spus Buffon dupa 1-4 cu Real in finala Ligii de la Cardiff.

Echipa anului in Champions League, potrivit France Football