Mesajul FABULOS al lui Sane dupa ce un parior a ratat castigul vietii din cauza lui. Cat putea castiga cu 2€

Bucuria lui n-a fost deplina dupa unul dintre cele mai bune jocuri pe care le-a facut de cand e in Anglia. Sane a primit o veste proasta imediat dupa joc. Un parior a ratat castigul vietii din cauza lui. :)

Omul pariase 2 euro pe rezultatele exacte de la Bayer Leverkusen - Atletico si City - AS Monaco. L-a nimerit pe cel din Germania, insa la City - Monaco a ratat un gol. A pierdut cota de 150 din cauza golului inscris de Sane in minutul 82.

Azi, Sane a postat pe Twitter un mesaj prin care isi cere scuze fata de parior. "Am citit despte tine in ziare. Imi pare rau pentru tine!", e textul scris de Sane.



I read about it in the newspapers ... sorry for that poor guy ???????? #inSané pic.twitter.com/Kx6X87Gti3