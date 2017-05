Man United, direct in urna a 2-a la tragerea pentru grupele Champions League! Cu cine ar putea pica Steaua si Viitorul

Victoria lui Manchester United in finala Europa League a dezavantajat mai multe echipe.

Manchester United revine in Champions League direct in faza grupelor dupa victoria din fata lui Ajax din finala Europa League, echipa lui Jose Mourinho urmand sa fie in urna a 2-a la tragerea la sorti.

Ajax va juca astfel in turul 3 preliminar si are un drum dificil pana in grupe. Tottenham si Napoli sunt si ele dezavantajate de succesul lui United, ajungand in urna a 3-a. Spurs mai poate spera intr-o eliminare a italienilor si a celor de la Sevilla, acestea urmand sa joace in playoff.

Si mai dificil va fi pentru Steaua si Viitorul - in cazul in care reusesc sa se califice in grupe, ambele formatii romanesti vor fi cu siguranta in urna a 4-a astfel ca pot avea parte de o grupa soc.

Varianta imposibila: Bayern Munchen, FC Barcelona, Napoli, Steaua/Viitorul

Varianta cea mai accesibila: Spartak Moscova, FC Porto, FC Salzburg (daca 3 echipe cu coeficient superior sunt eliminate din playoff), Steaua/Viitorul