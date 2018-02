Magia Champions League vazuta prin ochii comentatorilor! Povesti unice din competitia suprema in fotbal

Bucurati-va de fotbal! Astazi, de la 21:45, Juventus - Tottenham este in direct la Pro TV!

Champions League revine in forta in 2018 cu meciuri extraordinare si cu o lupta fascinanta pentru trofeu. 7 comentatori au fost pe toate stadioanele Europei in ultimii 25 de ani, au simtit pe propria piele ce inseamna magia Champions League si au transmis in casele romanilor emotia celor mai frumoase momente ale fotbalului european.

Costi Mocanu (Protv), Emil Gradinescu (Telekom Sport), Mihai Mironica (Protv), Vlad Enachescu (Telekom Sport), Dan Stefanescu (DigiSport), George Dobre (DigiSport) si Ion Alexandru (PROTV) au povestit cele mai frumoase momente din istoria Champions League traite chiar pe stadion.

Care este primul meci comentat in Champions League? Ce iti mai aduci aminte de la acel meci?

Costi Mocanu (Protv) Sa zic data oficiala, septembrie 1999, a fost Fiorentina-Arsenal de la Florenta. Spun data oficiala pentru ca din 1993 pana in 1995 la Canal 31 mai avuseseram ocazia sa ne intalnim, neoficial, cu meciuri din Champions. Mihai si Felix stiu ce inseamna neoficial ???? Revenind la Fiorentina – Arsenal, a fost un meci simplu, fara goluri, Batistuta titular la italieni, Henry rezerva la Arsenal (pe asta despre Henry n-o mai tineam minte, am gasit-o cautand fisa partidei). A fost o seara dura, dramatica, dar nu din motive fotbalistice – un avion privat care venea din Grecia avand la bord demnitari greci a avut un accident si a aterizat de urgenta la Bucuresti. Protv a facut editie speciala de stiri care a intarziat ora de difuzare a rezumatelor acelei prime seri.

