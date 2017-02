I-au impresionat pe seici :) Ce cadou au decis sa le faca jucatorilor dupa 5-3 cu Monaco! VIDEO

Genk - Astra, joi la ProTV de la 22:00

Manchester City a reusit sa revina de la 2-3 si sa castige cu 5-3 primul tur din optimile Champions League. Echipa lui Guardiola a avut un final fantastic de joc, intorcand soarta unei duble ce parea pierduta daca francezii plecau chiar si cu un 3-3 din Anglia.

Guardiola a dezvaluit dupa meci ca echipa va fi tratata "regeste" dupa aceasta victorie. "Mergem in Abu Dhabi sa ne relaxam dupa acest meci. O sa stam cateva zile pe acolo, sa ne refacem, a fost o noapte speciala pentru noi", a spus Guardiola. City joaca urmatorul meci pe 1 martie asa ca are timp destul sa petreaca la seici acasa.

Antrenorul lui City a vorbit si despre rezultatul soc de aseara: "As vrea sa vad cate echipe scapa fara gol luat de la Monaco. Ma bucur ca am aflat in seara asta ca suntem mai buni ca ei, trebuie sa facem niste ajustari pentru retur altfel vom fi eliminati. Trebuie sa dam neaparat gol in deplasare", a spus Pep.