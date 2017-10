Driblingul cu care "le-a incheiat carierele" ;) Un jucator de la Leipzig a facut o faza monumentala in meciul cu Porto: VIDEO

RB Leipzig, locul 3 din Bundesliga, a invins-o cu 3-2 pe FC Porto, fosta campioana a Portugaliei, dupa un meci in care toate cele cinci goluri s-au inscris in prima repriza.

RB Leipzig isi continua forma buna. Formatia germana s-a impus in etapa a treia a grupelor UEFA Champions League in meciul cu FC Porto, liderul Portugaliei. Nemtii au castigat cu 3-2, dupa un meci in care toate golurile s-au marcat in prima jumatate.

Orban, Forsberg si Augustin au marcat pentru Leipzig, in timp ce Aboubakar si Marcano au punctat pentru Porto.

Ultimul dintre marcatorii lui Leipzig, Jean Kevin Augustin, a reusit si driblingul serii in UEFA Champions League, el pacalind superb doi adversari la o faza la care nu a reusit totusi sa finalizeze cu gol.