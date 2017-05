Cristiano Ronaldo s-a relaxat la Ibiza inaintea returului cu Atletico! Toti ochii au fost pe iubita lui: FOTO

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Starul celor de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a fost lasat de Zinedine Zidane sa plece intr-o scurta vacanta intre cele 2 partide cu Atletico din Liga Campionilor. Returul va fi miercuri de la ora 21.45, in direct la ProTV!

Ronaldo a profitat si a plecat alaturi de iubita lui, Georgina Rodriguez, la Ibiza. Cei doi au fost fotografiati relaxandu-se la piscina. (foto: Splash News)

Cristiano Ronaldo a marcat un hattrick in partida tur cu Atletico, echipa lui Simeone incercand o revenire fabuloasa in partida retur de miercuri pentru a ajunge in finala Ligii Campionilor.