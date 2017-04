Bayern a mai intors o data un meci nebun in Spania! Contra marca atunci golul carierei: VIDEO

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL

Marti, 21:45. Real - Bayern.

Bayern are nevoie de o victorie la minimum doua goluri sau la un gol daca inscrie de cel putin trei ori pentru a se califica in fata Realului. Iar bavarezii se pot inspira din ceea ce au reusit in urma cu exact noua ani, in sferturile Europa League.

Atunci, Bayern s-a calificat in semifinalele competitiei dupa un meci nebun in fata unei alte echipe spaniole, Getafe. Returul a mers in prelungiri, dupa un 1-1, iar bavarezii au avut un final nebun, revenind printr-o “dubla” a lui Luca Toni, ultimul gol venind in minutul 120!

Totusi, de remarcat e si golul marcat de fundasul dreapta roman, Cosmin Contra. Actualul antrenor al lui Dinamo a reusit sa marcheze golul de 1-0, dupa o cursa incredibila, in care a surprins toata defensiva lui Bayern.