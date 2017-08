'Baaa, da' Alibec n-alearga deloc" :)) VIDEO EPIC din vestiarul Stelei dupa calificare! Ce a facut Alibec dupa ce a vazut camera :))))

Jucatorii Stelei au trait la maximum bucuria calificarii in play-off-ul Champions League!

Alibec a facut show in vestiar. A glumit pe seama comentariilor facute de fani si de specialisti dupa ultimele sale aparitii in tricoul Stelei si a dat tonul cantecelor pentru colegi.



Jucatorii Stelei abia asteapta sa revina la Bucuresti. Becali ii asteapta cu o prima de 30 000 de euro pentru calificarea in play-off.