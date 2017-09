"Abia am inceput!" Mbappe este gata sa cucereasca Liga Campionilor cu PSG! Ce a spus dupa ce a distrus-o pe Bayern

Tripleta Mbappe - Cavani - Neymar a devastat-o pe Bayern in Liga.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Desi colegii sai din atac au reusit sa marcheze cu Bayern, Kylian Mbappe a fost cel mai bun jucator in victoria cu 3-0 a lui PSG in fata lui Bayern. Atacantul de 18 ani spune ca PSG va juca si mai bine in viitor.

"Povestea este abia la inceput. Stiam ca putem avea o prestatie grozava in fata unei echipe mari. Am facut asta. Asteptarile erau mari, lucru normal dupa transferurile pe care le-am facut. A fost o prestatie completa si acum ne gandim la meciul de sambata. Vrem sa castigam fiecare meci" a declarat Mbappe pentru Canal+.

Atacantul de 18 ani a fost laudat la conferinta de presa si de antrenorul echipei, Unai Emery: "Progreseaza bine si este din ce in ce mai bun. Are multa dorinta si talent, ceea ce va ajuta echipa sa se dezvolte. Este ce aveam in minte cand l-am adus. Creste aici si ajuta si echipa sa creasca. A avut o prestatie completa" a declarat antrenorul spaniol la conferinta de presa.