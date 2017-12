Veste soc pentru Florin Costea! A fost dat afara! Anunt incredibil

Florin Costea primeste o noua lovitura!

Atacantul a ramas din nou pe drumuri. ACS Sirineasa, liderul seriei a 4-a din C le-a reziliat contractele mai multor fotbalisti importanti. Printre ei: Costea si Mihai Minca. Sirineasa a terminat sezonul de toamna ca lider detasat in campionat, dar pare sa renunte la ideea promovarii in B.

"S-au reziliat cateva contracte, e adevarat, dar se stia dinainte ca sunt cativa jucatori care vor sa plece. Astazi li s-au dat salariile, totul la zi. Daca s-ar reduce bugetul, nu s-ar mai plati totul la zi, nu? Noi suntem la zi cu absolut totul", a tinut sa-i linisteasca pe suporterii de la Petrosani antrenorul Dan Vasilica.

Sirineasa a fost preluata in vara de ooamenii afaceristului Nicolae Sarcina si mutata la Petrosani. Planul initial era ca dupa promovarea in B echipa sa preia numele 'Jiul'.

