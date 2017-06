Ziua si transferurile! CFR se pregateste pentru mutarile 13 si 14: un portughez si un croat. Cine sunt jucatorii

CFR Cluj pare de nestavilit pe piata transferurilor. Fostii campioni au facut deja 12 mutari si se pregatesc si pentru fotbalistii 13 si 14.

CFR Cluj a bifat pana acum 12 noi achizitii, dar nu se opreste aici. Formatia lui Dan Petrescu negociaza inca doua sosiri, unul dintre fotbalistii fiind deja prezent la antrenamente.

Publicatia croata dalmatinskiportal.hr noteaza ca CFR l-a luat la antrenamente pe portarul Tomislav Duka, de la RNK Split. In varsta de 24 de ani, acesta are 1.90 metri si a mai jucat sub forma de imprumut la echipa ca NK Kamen Ivanbegovina, Zagora si NK Imotski. In ultimul sezon, acesta a bifat 29 de meciuri pentru RNK Split, echipa care a retrogradata in liga secunda.

Sursa citata noteaza ca Duka a fost, in ciuda faptului ca echipa a retrogradat, unul dintre cei mai buni oameni de la Split in ultimul sezon.

A doua tinta a CFR-ului in aceste zile este mijlocasul Thierry Moutinho, fost coleg cu Emmanuel Culio la Real Mallorca. Acesta are 26 de ani si s-a nascut in Elvetia. El poate juca si atacant.