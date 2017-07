Vin seicii MILIARDARI in Romania! Investitii URIASE anuntate la Rapid. Ce se intampla cu brandul

E vara vestilor excelente pentru fanii Rapidului!

Nu doar primaria Sectorului 1 vrea sa se implice in renasterea clubului. Managerul lui FC Voluntari, Dan Leasa, sustine ca un milionar din Qatar isi doreste sa devina patron in Giulesti. Varianta fuziunii cu Voluntari a cazut definitiv, anunta oficialul.

"Vorbim prea mult de Rapid si imi e frica sa nu avem o mare surpriza. Am informatii ca un om foarte puternic din Qatar e pregatit sa preia Rapidul. Se va inscrie in licitatia pentru brand. Probabil a fost sfatuit din Romania. Este vorba despre un om de afaceri care acum nu e implicat in fotbal", a spus Leasa pentru Pro Sport.