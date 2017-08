EXCLUSIV: gazonul e GATA si arata excelent!  Primele imagini cu terenul de pe National Arena

Gazonul de pe National Arena a fost inlocuit in timp record!

In doar cateva zile, operatorii firmei Rulouri de Gazon SRL au reusit sa refaca terenul.

"Tineti-i pumnii, se va juca imediat dupa montare", anunta cei care s-au ocupat de montarea rulourilor.

Firma are 5 ferme de gazon in Romania si produce suprafete pentru orice tip de spatiu verde sau teren de sport. Gazonul de pe National Arena a fost adus de langa Bucuresti, de la Ferma Sabareni.

Gazonul de Romania e mult mai ieftin decat optiunile din strainatate. Steaua si Federatia Romana de fotbal trebuie sa achite 60 000 de euro dupa efectuarea lucrarii (50 000 gazonul si 10 000 costuri de montaj).

"Este de asteptat ca Primaria Bucuresti, impreuna cu FRF si Steaua sa incheie un acord cu firma pentru a mentine in stoc gazonul aliniat la standardele UEFA. Calitatea si pretul vor fi astfel mentinute sub control, iar lucrarile de schimbare vor putea fi programate si executate in etape firest", spun reprezentantii societatii.