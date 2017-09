Veste uriasa pentru stelisti! Teixeira si-a revenit si e in lot pentru meciul cu Dinamo

Vezi ce a declarat Dica inainte de meciul cu Dinamo de duminica seara.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

"Dinamo a jucat 4-3-3 pana acum, dar a evoluat si 4-3-1-2. Am experienta jocurilor cu Dinamo ca jucator, am o dorinta mare de afirmare ca antrenor, abia astept acest meci.

Dupa meciul cu CFR nu ne-am gandit decat la meciul cu Dinamo. Nu putem sa schimbam foarte multe lucruri. Avem un lot valoros si putem sa il inlocuim cu Pintilii.

Teixeira este in lot de 2 zile, se antreneaza cu echipa, va fi in lot pentru meciul de maine cu Dinamo.

La meciul cu Lugano vom schimba mai multi jucatori, nu pot juca din 3 in 3 zile atat de des. Ambele meciuri sunt importante, dar conteaza sa luam campionatul.

Nu conteaza diferenta de valoare, imi aduc aminte cand am pierdut campionatul la Dinamo, noi eram pe 1 si ei pe 4. Am vazut evolutia lor cu Timisoara si cu Craiova si nu au jucat foarte bine dar asta nu mai conteaza, au alt antrenor acum si e un derby.", a spus Dica in conferinta de presa.