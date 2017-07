Varianta de ULTIMA ORA pentru Dinamo, daca pica negocierile pentru Juan Albin

Adi Mutu incearca sa il convinga pe Juan Albin, fostul mijlocas al Petrolului, sa semneze cu Dinamo.

Ca sa il ia pe Albin, Dinamo trebuie sa treaca de limita de austeritate impusa de Ionut Negoita.

Uruguayanul, fost jucator al Petrolului sub comanda lui Cosmin Contra, cere 12.000 de euro pe luna pentru a veni in Romania.

Un plan B, pentru situatia in care Dinamo nu ajunge la un acord cu Albin, este Eric de Oliveira.

Brazilianul tocmai si-a anuntat plecarea de la Gaz Metan si acum asteapta oferte.

"Astazi se termina o istorie la clubul acesta. Am zambit, am plans si am trait la maxim fiecare meci jucat aici!", e mesajul cu care Eric si-a luat ramas bun de fanii Gazului.