Unul a semnat, al doilea vine maine in Romania, al treilea a fost propus! Transferurile anuntate de Andone

Ioan Andone vorbeste despre mutarile clubului in aceasta perioada.

Dielna este oficial jucatorul lui Dinamo. Andone il asteapta maine in tara si pe Rivaldinho, fiul lui Rivaldo. La club a mai fost propus si Alex Curtean:

"Curtean a fost oferit la club, dar am zis ca ne gandim. Dielna a semnat contractul cu clubul. E binisor la prima vedere. Rivaldinho va ajunge in seara asta la club"



"Cand au plecat doi jucatori, am zis ca vreau patru jucatori. Mai vedem dupa ce intram in playoff.", a declarat Andone la DigiSport.