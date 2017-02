"Unde sa ne despartim de el? Steaua? Haha!" Ce spune Mutu despre ultima tinta a lui Becali de la Dinamo

Mutu a vorbit la Sport.ro despre relatia pe care o are cu Contra, interesul Stelei pentru un nou jucator de la Dinamo si planurile pentru ultima etapa inainte de playoff.

"Am redresat situatia, dar inca nu suntem in playoff. Pentru derbyul cu Steaua s-au vandut multe bilete, peste 10.000 pana acum. Cred ca vom ajunge la 25.000 de fani"

"Am auzit ce a spus Gigi Becali, ca Steaua nu are sanse in fata lui Dinamo in acest moment la modul cum joaca. Ii multumesc, dar sunt sigur ca o face si intentionat, ca sa ne relaxam. Il asigur ca vom fi si mai motivati. Intram sa castigam pentru calificare."

"Contra a venit cu o mentalitate noua, e tanar, putin mai mare ca mine. Vad jucatori care se lupta pentru mine in mnutul 94, inainte nu era asa"

"Contra, Simeone al fotbalului nostru? Am auzit si eu ca i se spune asa, am inceput sa rad de el, ii zic si eu Cholo acum. Cosmin il admira foarte mult pe Simeone pentru ceea ce face la Atletico Madrid. Eu cred ca se aseamana prin acea rautatate, prin modul in care se manifesta la marginea terenului"

"Unde sa ne despartim de Hanca? Hanca e foarte bun si in momentul asta nu trebuie sa lipseasca de la nationala? Cred ca a fost cel mai constant jucator al lui Dinamo in acest campionat. Cred ca el, Nistor, Nedelcearu nu ar trebui sa lipseasca de la nationala. Vor creste si mai mult in plyoff"

"Rivaldinho a jucat la echipa a doua, a jucat bine, a vorbit cu Cosmin despre el. Cred ca o sa-si faca debutul in meciul cu Steaua"

"Dupa mine, Steaua ramane Steaua, chiar daca a pierdut numele. Atunci cand domnul Becali a luat Steaua era Steaua, este Steaua, a bagat bani, a obtinut puncte in Europa. Toata Romania stie ca asta este Steaua", a spus Mutu la Sport.ro