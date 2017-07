Un nou atac la CSA! Cum vrea Becali sa stopeze promovarea echipei lui Lacatus in Liga I!

Gigi Becali duce razboiul cu Armata mai departe.

Becali a pierdut numele Steaua la tribunal, dar este hotarat sa stopeze ascensiunea CSA catre Liga I. Pentru asta, Becali vrea sa investeasca in echipa a doua a Stelei, care va juca in liga a treia. Lacatus nu stie inca unde va juca CSA Steaua, insa are sanse sa inscrie echipa din liga a patra.

Cand aceasta va ajunge in liga a treia se va lupta direct cu echipa a doua a lui Becali pentru promovare. Becali vrea sa dea jucatori si la Metaloglobus, pentru ca si aceasta echipa sa se lupte la promovare cu echipa lui Lacatus, scrie Libertatea.

"Gigi Becali a zis ca, atunci cand CSA Steaua va ajunge in Liga 3, fiindca va fi in serie cu FCSB II, o sa-si intareasca echipa a doua ca sa promoveze aceea, nu CSA Steaua. Asa, ii va tine un an in plus pe loc pe cei de la CSA la nivelul esalonului al treilea.

Cand, in sfarsit, CSA Steaua va ajunge in Liga 2, acolo va avea din nou dueluri grele cu FCSB II, dar Becali va da cativa jucatori la alta echipa unde are intrare, la Metaloglobus, pentru ca aceea sa forteze promovarea. In «B» e mai complicat sa-i tina pe loc doua sezoane pe cei de la CSA, fiindca promoveaza trei echipe, dar macar blocheaza un loc prin Metaloglobus.

FCSB II n-are drept de promovare din Liga 2 in Liga 1, dar poate face jocurile… «Doi ani o sa-i incurc», a zis Becali si stiti cum e el…", sustine o sursa apropiata de Becali pentru sursa citata.



Momentan se stiu foarte putine despre noua echipa a Armatei. Lacatus a anuntat ca va forma un lot de jucatori in aceasta vara si va incerca sa inscrie echipa in liga a patra, insa nu exista informatii despre legitimari de jucatori. Fanii au criticat lipsa de transparenta din proiectul Armatei, insa Generalul Petrea a anuntat ca se lucreaza intens la formarea echipei.

Pana acum, pe site-ul CSA Steaua se scrie despre rezultatele catastrofale ale grupei U13 de fotbal, care a participat la un turneu in Slovacia. Juniorii antrenati de Radu Troi au pierdut cu 3-1 meciul cu Tatran Presov si cu 4-2 la penalty-uri cu Ruh Vinniki Lvov, din Ucraina.