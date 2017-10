Ultima sansa pentru Steaua! Gigi Becali trebuie sa mute rapid ca sa nu piarda jucatorul: "Ultima discutie este de peste 1.5 milioane de euro!"

Olimpiu Morutan va pleca sigur de la FC Botosani in urmatoarele luni.

Steaua risca sa-l piarda pe Morutan. Pustiul de 18 ani al celor de la FC Botosani este curtat de o echipa din strainatate care a oferit o suma impresionanta. Finantatorul celor de la Botosani a fost cel care a facut anuntul.

"Ultima discutie pentru el e de peste 1,5 milioane de euro. Este un club foarte serios din Europa de Est, au venit sa discute cu noi, au discutat si cu jucatorul, dar pana in iarna nu poate pleca.



Eu n-as vrea sa il dau in iarna, dar am nevoie de niste bani. Varianta optima ar fi ca jucatorul sa plece in vara la echipa care imi da un avans din iarna. Daca ramane la noi pana in vara, face bani multi de tot" a declarat Valeriu Iftime conform Gazeta Sporturilor.

Morutan este in fruntea listei lui Gigi Becali alaturi de alti 3 pusti din Liga 1 pe care ii vrea la Steaua - Sebastian Mailat si Cosmin Barnoi de la Poli Timisoara, plus Darius Olaru de la Gaz Metan.