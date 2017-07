ULTIMA ORA! Steaua a mai facut un transfer! Becali plateste 400.000 de euro pentru un talent din Liga I

Steaua s-a inteles cu Craiova pentru tanarul Andrei Vlad de la CSU Craiova.

Steaua a reusit sa mai faca un transfer, desi acesta nu era in plan. Tanarul portar Andrei Vlad a rupt unilateral contractul cu CSU Craiova si risca sa fie suspendat inrtre 16 si 24 de etape. Totusi, Anamaria Prodan a intervenit si l-a convins pe patronul oltenilor, Mihai Rotaru, sa il lase pe jucator la Steaua in schimbul sumei de 400.000 de euro plus un procent dintr-un viitor transfer, scrie Gazeta Sporturilor.

Steaua ii are in lot in acest moment pe Nita, Stancioiu si Toma Niga.



Cum il descrie Craiova pe tanarul Vlad pe site:



Este unul dintre jucatorii in care nu doar Universitatea isi pune mari sperante, ci chiar Romania. Desemnat „Cel mai bun portar“ la turneul final al Republicanilor B desfasurat in aceasta vara, competitie unde stiinta a obtinut bronzul, Andrei Vlad se anunta una dintre marile sperante ale fotbalului romanesc. Are 3 selectii la reprezentativa U16 a tarii si 5 la U17, unde este titular incontestabil. Cu Nationala 17 are in palmares trofeul „Syrenka Cup“, cucerit in Polonia. A debutat pentru prima echipa a stiintei in stagiul din vara, contra campioanei Albaniei, FK Skenderbeu.

Anamaria Prodan sustine ca Vlad a fost aruncat in strada de Craiova.

"Sunt niste lucruri foarte grave pentru copil si pentru familia lui. O sa-l las pe el sa va explice toata situatia. El o sa spuna absolut tot, ce a trait acolo, tot. Copilul asta a ajuns in strada, dar nu din vina clubului. A fost o decizie ingrozitoare, din punctul meu de vedere. Este un copil foarte cuminte, dar nu a fost tratat corect de cei de acolo.

Ne-am gandit la aceasta decizie timp de 4-5 luni de zile. Eu i-am explicat ce presupune. A inteles, si-a asumat asta. E clar ca va sta intre 12 si 24 de etape. Va pierde echipa nationala, dar eu il sustin in tot ceea ce a facut. Nu mai putea sa reziste nici macar un minut acolo, nu un an, cat mai avea contract. Tatal sau a incercat sa rezolve situatia cu cei de la club, dar nu s-a putut”, a declarat Ana Maria Prodan.

Gigi Becali a anuntat ca a facut o oferta noua, de 700.000 de euro plus 20% dintr-un viitor transfer pentru Olimpiu Morutan de la Botosani.