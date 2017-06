ULTIMA ORA | Steaua a facut oferta de 2.6 milioane de euro pentru doi fotbalisti. Becali: "Ii cumpar, dar ii mai las acolo"

Activi pe piata transferurilor atat la capitolul achizitii, cat si la vanzari, stelistii mai pregatesc si alte mutari importante. Acestia il asteapta pe Filipe Teixeira in cursul acestei saptamani la Bucuresti (DETALII AICI), dar vor si un raspuns de la Botosani si Viitorul pentru doi tineri.

Becali anunta ca a trimis oferte de 600.000 euro, respectiv 2.000.000 euro pentru Olimpiu Morutan (FC Botosani) si Florinel Coman (Viitorul). Acesta spune ca vrea sa ii cumpere pe cei doi, dar sa ii mai lase un sezon la actualele lor echipe, pentru a evolua constant.

"I-am spus lui Vali Argaseala sa trimita oferta de 600.000 euro pentru Morutan. Noi am mai facut una de 500.000 si am fost refuzati. Acum dam 600.000 euro si il lasam pe Morutan sa mai joace la Botosani. Pentru Coman dau 2.000.000 euro in aceleasi conditii", a spus Becali la Digisport.