ULTIMA ORA | Raspunsul dat de portughezul Venancio Stelei. Becali a anuntat astazi: "Se discuta cu un fundas"

Gigi Becali a dezvaluit la Sport.ro ca Steaua negociaza cu un fundas central. "I-am lasat pe ei (n.r Dica si Mihai Stoica) sa negocieze. E vorba de un fundas strain", a spus patronul echipei ros-albastre.

Fundasul strain despre care Becali spune ca e in negocieri cu Steaua nu este, insa, Frederico Venancio. Cotidianul portughez A Bola anunta ca jucatorul de 24 de ani a refuzat oferta venita din Romania.

Potrivit A Bola, Venancio le-a transmis stelistilor ca vrea sa joace intr-un campionat mai puternic si ca si-ar dori sa evolueze in Anglia!

Steaua facuse o propunere de 100.000 euro pentru un imprumut pe un an, plus clauza de achizitionare definitiva in valoare de 700.000 euro pentru Venancio.