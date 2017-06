ULTIMA ORA! Primul transfer de Champions League: Ovidiu Herea a semnat cu Viitorul!

Ovidiu Herea a jucat sezonul trecut la Chiajna!

Ovidiu Herea e primul transfer de Champions League facut de Hagi la Viitorul. Fostul rapidist a semnat pana in 2019 cu campioana Romaniei.



Comunicat Viitorul



"Ovidiu Herea a devenit jucatorul formatiei FC Viitorul. Atacantul originar din Bucuresti a semnat un contract cu gruparea condusa de Gheorghe Hagi pâna in vara anului 2019. Nascut la 26 martie 1985, Ovidiu Herea a mai evoluat in Liga I pentru FC National, Rapid Bucuresti, Pandurii Tg. Jiu si Concordia Chiajna, iar in strainatate a mai jucat pentru FC Sion (Elvetia) si Skoda Xanthi (Grecia). Ovidiu Herea are in palmarea si doua prezente in prima reprezentativa a României.

Clubul nostru ii ureaza bun venit si evolutii foarte bune in tricoul Viitorului lui Ovidiu Herea!"