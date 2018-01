ULTIMA ORA | Gigi Becali a anuntat doua transferuri la Steaua! Maine se pot rezolva

Gigi Becali este aproape de a realiza doua transferuri. Cei doi jucatori sunt asteptati maine la Steaua.



Finantatorul Stelei a declarat ca Tanase este asteptat maine la Steaua. Gigi Becali ii ofera un contract pe un si jumatate cu o clauza speciala: poate pleca in orice moment daca are o oferta mai buna.

”Astazi era ultima zi cand echipa la care joaca Tanase trebuia sa ia o hotarare, altfel, el poate sa depuna memoriu, sa ia banii pana la finalul sezonului. Erau negocieri cu firma lui Giovani si Victor. Eu am inteles ca va veni. Cred ca maine vom sti. Daca vrea, ii fac contract pe un an si jumatate si sa poata pleca atunci cand vrea el. Are valoare si mai poate juca un an si jumatate”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Si Gaman este asteptat maine cu un raspuns final. Daca pana maine nu isi va gasi alta echipa, Gaman vine si el la Steaua.

”Gaman a ramas liber.Daca nu se intelege cu alta echipa maine, mi-a zis Meme ca ne putem intelege cu Gaman”, a precizat Becali.