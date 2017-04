Reghecampf, intre milioanele de la arabi si cele de la Gigi. Suma fabuloasa pusa pe masa de Al Wahda

Aflat in lupta pentru titlu si pentru calificarea in UEFA Champions League cu FCSB, Laurentiu Reghecampf ar putea parasi formatia ros-albastra la finalul sezonului. Tehnicianul e atras in zona Golfului, unde a mai activat in trecut, cu un salariu foarte mare.

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Reghecampf este ofertat de Al Wahda, echipa aflata pe locul 5 in Emiratele Arabe Unite. Acestia ii ofera 2 milioane de euro pe sezon.

Acesta va putea pleca gratis de la FCSB la vara, daca va reusi sa castige titlul, in urma unei intelegeri pe care a facut-o cu Gigi Becali. In prezent, acesta are in contract o clauza de reziliere de 700.000 euro.

Reghecampf are sansa de a merge pe un salariu sigur in Emirate sau de a sta la Steaua si de a castiga aceeasi suma din salariu, bonusuri pentru castigarea titlului plus prima de intrare in grupele Champions League, care e de 1 milion de euro!

Antrenorul Stelei inca nu a luat o decizie si asteapta in primul rand sa vada daca ia titlul cu Steaua!