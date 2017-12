Decizia luata de Negoita dupa ce Dinamo a terminat anul in afara playoff-ului! Ce se intampla cu Miriuta

Cei de la Dinamo au decis sa continue cu Vasile Miriuta si din a doua jumatate a sezonului.

Ionut Negoita a decis sa continue cu Vasile Miriuta si pentru ultimele etape din sezonul regulat in care Dinamo incearca sa prinda un loc de playoff. Miriuta a confirmat ca va fi prezent la reuniunea lotului.

"Imi ling ranile, dar sunt optimist si cred ca putem ajunge in play-off. Acum ce sa facem? Sa ne fie frica de Craiova, de Steaua, de Astra? Mergem sa luptam, sa invingem. Trebuie sa avem incredere in noi.



Am vorbit si cu patronul, am inteles ca totul e in regula. Pe 5 sau 6 ne vedem la reunire. Era mai bine cu doua puncte in plus in meciul cu Timisoara, fiindca puteam sa ne calificam in play-off si cu 6 puncte in urmatoarele 4 etape. Suporterii sa fie increzatori, sa fim optimisti.

Cu niste transferuri bune putem sa facem treaba. Eu am prezentat o lista, vreau jucatori romani, acum sa vedem ce putem aduce" a spus Vasile Miriuta pentru Gazeta.