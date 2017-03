ULTIMA ORA! Deac, spre Steaua! Becali il asteapta, Muresan nu neaga: "Are o clauza in contract"

Steaua e aproape sa faca primul transfer pentru vara anului 2017!

Gigi Becali il asteapta pe Ciprian Deac de la CFR Cluj, jucator in varsta de 31 de ani, care a mai trecut pe la Schalke, Rapid sau Aktobe.

Becali spune ca decizia ii apartine jucatorului, care poate fi influentat si de vestile proaste primite de CFR de la tribunal. CFR nu a iesit nici azi din insolventa.

"Intrebati-l pe el, ca va spune. Daca el zice ca da, inseamna ca e da. Daca el zice ca e nu, inseamna ca e nu. Eu nu pot spune pentru ca nu am voie sa contactez jucatorul. El are voie sa semneze, dar eu nu am voie sa iau legatura. Are voie sa semneze pentru ca el are in contract... Daca este da, e da, daca este nu, e nu", a spus Becali pentru Mediafax.

Muresan spune ca nu stie nimic, insa recunoaste ca jucatorul are o clauza prin care poate pleca de la CFR.



"Nu stiu asta (n.r. despre transfer). Nu mi-a spus nimeni asta. stiu ca sunt ceva povesti, concret nu stiu. Era o clauza in contract in care el poate sa plece in anumite conditii. Sa vedem daca vor fi indeplinite aceste conditii. Sa vedem acum. Oficial nu am fost contactati de nimeni. Având meci mâine, chiar nu ne intereseaza subiectul. Merge spre Pitesti acum. Exact de asta nu are nevoie el acum. Trebuie sa fie concentrat pe meci si nu pe asta si trebuie sa joace fotbal bine. Nu-mi place subiectul asta", a declarat Iuliu Muresan pentru ProSport.