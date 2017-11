ULTIMA ORA | Costache si Nedelcearu, PRIMELE REACTII dupa "audierile" de la FRF! Nedelcearu a mers la Federatie cu "BANDIT" pe tricou :)

Cei doi dinamovisti au fost chemati de Mutu si Contra la Federatie, pentru o discutie fata in fata dupa escapada de la sfarsitul saptamanii trecute.

Costache si Nedelcearu au fost bagati in sedinta de Mutu si Contra, dupa ultimul scandal in care au fost implicati.

Cei doi au iesit jenati din sediul Federatiei si au spus ca si-au cerut scuze pentru cele intamplate.

Ionut Nedelcearu, pentru PRO TV: "Am primit niste sfaturi, pentru ca au incredere in noi, au vazut potentialul in noi. Ne-au dat niste sfaturi sa le alegem in viata."



"Ce s-a intamplat? Nu mai conteaza. Normal ca ne pare rau, ca nu se poate, suntem la Dinamo si nu avem voie sa facem asa ceva."

Valentin Costache, pentru PRO TV: "Am venit la domnul selectioner, am avut parte de cateva sfaturi foarte bune din partea lui si am inteles tot."



"Asta e, ce a fost a fost, acum mergem inainte. Am facut o greseala, suntem constienti si mergem inainte."



"Normal ca imi pare rau, am gresit. Antrenorul este foarte suparat, am vazut, dar numai noi il putem face fericit."



Steliano Filip si Sergiu Hanca au fost chemati pentru explicatii la hotelul detinut de Ionut Negoita.