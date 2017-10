Ce se intampla cu cei 20 de "ultrasi" dinamovisti care au incercat sa sparga o poarta deschisa :) Au fost identificati de Jandarmerie

In minutul 62, fanii de la peluza au rupt gardurile si s-au indreptat spre tribuna oficiala.

Nervii suporterilor dinamovisti s-au transformat la un moment dat in comedie. "Ultrasii" au tabarat cu picioarele sa rupa o poarta. Asta pana cand un steward le-a spus sa nu se mai oboseasca, pentru ca usa era deschisa, doar ca se deschidea pe interior.

Dincolo de imaginile de "BD", care s-au viralizat astazi pe retelele de socializare (VIDEO AICI), incidentele sunt cat se poate de grave.

Jandarmii au identificat 20 de suporteri, care urmeaza sa fie sanctionati.

"In timpul desfasurarii evenimentelor au fost sanctionate doua persoane implicate in incidentele de pe stadionul Dinamo si alte 20 au fost identitificate. Cei 20 de suporteri urmeaza sa fie sanctionati in functie de faptele savarsite, pe baza probelor detinute si analizarii imaginilor inregistrate”, a declarat Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, pentru News.ro.

In minutul 62 al meciului Dinamo - FC Viitorul, 0-4, fanii dinamovisti de la peluza au rupt gardurile si s-au indreptat spre tribuna oficiala, jandarmii fiind nevoiti sa intervina cu gaze lacrimogene.

Suporterii au vrut sa mearga spre tribuna oficiala pentru a le cere socoteala conducatorilor dinamovisti, insa jandarmii au intervenit cu gaze lacrimonege, ceilalti spectatori aflati in zona tribunei I fiind evacuati.

La meci au asistat 1770 de spectatori. Incidentele din minutul 62 s-au petrecut la scorul de 3-0 pentru FC Viitorul.

Doi suporteri dinamovisti au fost dusi la salvare, avand nevoie de ingrijiri dupa ce au fost intoxicati cu gaze lacrimogene.