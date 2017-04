ULTIMA ORA! Becali confirma ca Reghecampf vrea sa plece: "Mi-e jena sa ii mai cer clauza"

Becali spune ca e posibil ca Reghecampf sa plece in vara.

Becali a spus ca a fost intrebat de Anamaria Prodan daca e nevoie sa plateasca clauza de 1 milion de euro in caz ca Reghecampf vrea sa plece, insa i-a transmis ca nu mai trebuie sa dea niciun ban:

"Am vorbit acum jumatate cu Reghe si cu Ana acum doua zile. Ana m-a intrebat ipotetic daca mai cer clauza de 1 milion. Am zis ca nu are rost sa vorbim acum, sa luam campionatul si nu mai cer niciun ban. Le-am zis ca atunci cand le-am cerut bani i-am dat o pedeapsa. Eu eram la Rahova si a cerut dublare de contract, apoi a vrut sa plece si l-am pedepsit. Acum e mai mare prietenia si nu mai cer nimic.

Cu el l-am vandut pe Stanciu, m-am calificat in Europa League, am luat 10 milioane, mi-e jena sa mai cer bani din clauza.", a spus Becali la Digi.