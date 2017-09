Transferuri de ULTIMA ORA la Craiova: doi croati au semnat, iar un canadian da probe!

Devis Mangia a adus doi fundasi croati la Craiova.

Ramasi fara Barthe, oltenii s-au reorientat rapid si au reusit sa aduca doi fundasi croati, pe Niko Datkovic si Ivan Martic. Primul a fost elevul lui Mangia la Spezia, in Serie B, iar al doilea vine de la Rijeka.



Datkovic a fost imprumutat pentru un sezon si va avea un salariu urias pentru Craiova: 300.000 de euro. Martic a fost cumparat definitiv si va castiga 100.000 de euro pe sezon.



La Craiova se mai afla in probe canadianul Hanson Boakai, in varsta de 21 de ani.