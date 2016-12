Transferul cu care Sanmartean l-ar umili pe Becali. Cu cine negociaza! Ar fi cel mai socant transfer din 2017

Sanmartean are 36 de ani insa mai vrea sa joace cel putin un sezon.

Sanmartean isi cauta echipa si spune ca ar fi fost de acord sa se intoarca la Steaua, insa nu a fost dorit la echipa unde a cucerit titlul de campion:

"Mi-ar fi placut sa ajung la Steaua, un club mare, un club la care am avut performante, la care m-am simtit foarte bine, dar din pacate nu s-a putut si cam atat. Este clubul de la care am avut performante frumoase, aprecierea fanilor si cam atat", a spus Sanmartean pentru www.sport.ro.

Acesta a declarat ca nu ar spune nu unei oferte de la CSA Steaua, chiar daca va trebui sa joace in liga a 4-a. Sanmartean a dezvaluit ca a fost chemat la negocieri cu Lacatus si asteapta oferta acestuia: "O sa am o discutie cu domnul Lacatus, discutam sa vede ce poate propune si de ce nu, pot juca si la Steaua Armatei", a spus mijlocasul.

Sanmartean poate ajunge astfel in mai putin de un an de la echipa nationala si Euro 2016 in liga a 4-a!